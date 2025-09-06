ABD-Venezuela restleşmesi tırmanıyor

ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yeni bir boyuta taşındı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine sert yanıt verdi. Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" ifadesini kullandı.

ASKERİ SALDIRI SEÇENEĞİ

ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir" diye konuştu. Öte yandan CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu zayıflatmayı amaçlayan daha geniş stratejinin parçası olarak uyuşturucu kartellerine karşı ülke içindeki hedefler dahil askeri saldırılar düzenlemek için çok sayıda seçeneği değerlendirdiğini iddia etti.