ABD Venezuela'ya saldırı planlıyor mu? Trump açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki soruya "Hayır." diye yanıt verdi. Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticareti nedeniyle suçladığı Venezuela'ya yakında bir "kara operasyonu" olacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, Amerikan medyasına yansıyan, ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.
ABD VENEZUALA'YA SALDIRACAK MI?
ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki soruya "Hayır." diye yanıt verdi.
Trump, aynı muhabirin, "Bu konuda bir karar verdiniz mi?" sorusunu da "Hayır." şeklinde cevapladı.
"ABD ORDUSU VENEZUELA'DAKİ ASKERİ TESİSLERE SALDIRI KARARI ALDI" İDDİASI
Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.