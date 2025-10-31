ABD Venezuela’ya saldırı planlıyor mu? Trump açıkladı

Trump, Amerikan medyasına yansıyan, ABD ordusunun Venezuela 'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington 'dan Florida 'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD VENEZUALA'YA SALDIRACAK MI?

ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki soruya "Hayır." diye yanıt verdi.

Trump, aynı muhabirin, "Bu konuda bir karar verdiniz mi?" sorusunu da "Hayır." şeklinde cevapladı.