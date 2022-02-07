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Giriş Tarihi: 7.2.2022 09:49 Son Güncelleme: 7.2.2022 10:04

ABD yayınladı… Rusya’nın işgal hazırlığı böyle görüntülendi!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD yayınladı… Rusya’nın işgal hazırlığı böyle görüntülendi!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair işaretler her geçen gün artıyor. Dünyanın gözünü diktiği savaş krizinde Rusya, Ukrayna sınırının dört bir yanına askeri birlik ve ağır silahlar yığmaya devam ediyor. Rusya’nın askeri tatbikat gerekçesiyle yaptığı konuşlandırmaların en büyük ayaklarından biri olarak görülen Belarus sınırındaki hazırlığın görüntüleriyse ABD’li uydu şirketi tarafından servis edildi.

Dünyanın gözü, giderek büyüyen Rusya-Ukrayna krizinde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik endişeler üzerine harekete geçen uluslararası toplum, Rusya'ya art arda sükûnet çağrısında bulunsa da, Rus kuvvetlerinin hareketliliği endişe verici boyutlara ulaştı.

BÜYÜK KONUŞLANDIRMA UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİ

Aylardır Ukrayna'nın doğu hattına asker yığan Rusya, Belarus'ta da büyük bir askeri tatbikata hazırlanıyor.

Büyük askeri yığmayı, Belarus'ta gerçekleştireceği "Müttefik Kararlılığı-2022" adlı tatbikat için yaptığını iddia eden Rusya'nın sınırdaki varlığı, ABD'li uzay teknolojisi şirketi Maxar tarafından görüntülendi.

Ukrayna sınırına yalnızca 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşen askeri hareketlilik Ukrayna, NATO ve ABD'nin işgal endişelerini de giderek artırdı.

Sınır hattında 10-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak askeri tatbikat kapsamında Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerinin yanı sıra Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, Su-35 savaş uçakları ve kalabalık askeri birlikleri gönderdiği görüntülendi.

Uyduya yansıyan görüntülerde, füzeler, çoklu roketatarlar ve saldırı uçakları ile donanmış askeri birliklerin Ukrayna sınırına yakın üç kritik noktada konuşlandırıldığı anlaşılıyor.

Maxar, yaptığı açıklamada Yelsk, Rechitsa ve Luninets yakınlarında kaydedildiği belirtilen askeri kuvvet görüntülerini 4 Şubat'ta elde ettiğini açıkladı.

RUS ASKERİ SAYISI 100 BİNİ AŞTI

NATO'dan yapılan açıklamada ise Rusya'nın yalnızca Belarus'taki tatbikatta görev yapacak asker sayısının en az 30 bin olması beklendiği ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yapılan açıklamada, tatbikatta iki ülkenin güney sınırlarına yapılacak bir saldırıyı püskürtme senaryosunun uygulanacağı belirtilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısının 100 bini aştığını duyurmuştu.

Bu yığınağın, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Rusya'nın yaptığı en büyüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun 30 bin kadar olduğu tahmin edilen savaşçı birlik, özel operasyon kuvvetleri, SU 35 de dahil olmak üzere savaş uçakları, S 400 savunma sistemleri gibi unsurları içerdiğini bildirmişti.

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ABD yayınladı… Rusya’nın işgal hazırlığı böyle görüntülendi!
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