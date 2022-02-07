ABD yayınladı… Rusya’nın işgal hazırlığı böyle görüntülendi!

BÜYÜK KONUŞLANDIRMA UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİ
Aylardır Ukrayna'nın doğu hattına asker yığan Rusya, Belarus'ta da büyük bir askeri tatbikata hazırlanıyor.
Büyük askeri yığmayı, Belarus'ta gerçekleştireceği "Müttefik Kararlılığı-2022" adlı tatbikat için yaptığını iddia eden Rusya'nın sınırdaki varlığı, ABD'li uzay teknolojisi şirketi Maxar tarafından görüntülendi.
Ukrayna sınırına yalnızca 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşen askeri hareketlilik Ukrayna, NATO ve ABD'nin işgal endişelerini de giderek artırdı.
Uyduya yansıyan görüntülerde, füzeler, çoklu roketatarlar ve saldırı uçakları ile donanmış askeri birliklerin Ukrayna sınırına yakın üç kritik noktada konuşlandırıldığı anlaşılıyor.
RUS ASKERİ SAYISI 100 BİNİ AŞTI
NATO'dan yapılan açıklamada ise Rusya'nın yalnızca Belarus'taki tatbikatta görev yapacak asker sayısının en az 30 bin olması beklendiği ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yapılan açıklamada, tatbikatta iki ülkenin güney sınırlarına yapılacak bir saldırıyı püskürtme senaryosunun uygulanacağı belirtilmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısının 100 bini aştığını duyurmuştu.
Bu yığınağın, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Rusya'nın yaptığı en büyüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun 30 bin kadar olduğu tahmin edilen savaşçı birlik, özel operasyon kuvvetleri, SU 35 de dahil olmak üzere savaş uçakları, S 400 savunma sistemleri gibi unsurları içerdiğini bildirmişti.