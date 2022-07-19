ABD zırhlılarıyla militan taşıyorlar

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin olası operasyonuna karşılık terör örgütü YPG/PKK'daki panik sürüyor. Şavk al Avsat'ın haberine göre teröristler, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri yerlerde sözde 'seferberlik' ilan etti. Aynı habere göre Haseke'nin güneyindeki Şaddadi ilçesinde konuşlanan ABD ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçleri, terör örgütü YPG militanları ile gerçek mühimmat ve silahla tatbikat yaptı. Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ve Münbiç'e düzenlenecek harekât korkusuyla, ABD'nin sözde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği zırhlı araçlarla Münbiç'e terörist ve ağır silah yığınağı da yapıyor. ABD ve Batı'nın kol kanat gerdiği terör örgütü YPG/PKK bir yandan da Esad rejimi ile işbirliği içine giriyor. A Haber'in elde ettiği görüntülerde YPG'li militanların, sivillerden alıkoydukları binalara rejim bayrağı astığı görülmüştü. YPG'nin sayısız savaş suçuna sesini çıkarmayan Batı, teröristlerin Şam rejimi ile işbirliği yapmasını da görmezden geliyor.