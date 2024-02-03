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Giriş Tarihi: 3.2.2024 13:53 Son Güncelleme: 3.2.2024 14:20

ABD'de akılalmaz olay! Garajından 'nükleer füze' çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde polis, gelen ihbar üzerine yaptığı baskında bir evin garajında eski nükleer füze ele geçirdi.

AA
ABD’de akılalmaz olay! Garajından ’nükleer füze’ çıktı

ABD'de Washington eyalet polisi gelen şikayet üzerine bir evin garajında eski ve paslı nükleer füze buldu. BBC'nin haberine göre, Ohio'daki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'nin, sıra dışı bir bağış teklifini bildirmek için Bellevue şehri polisini araması üzerine harekete geçildi.

"ROKETİ KOMŞUMDAN ALDIM"

Bunun üzerine füzeyi müzeye bağış yapmak isteyen kişinin evine bomba imha ekibi gönderen polis, atıl durumdaki roketin nükleer füze olduğunu söyledi. Polis, bulunan cihazın eski adı MB-1 olan Douglas AIR-2 Genie tipi, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir roket olduğunu belirtti.

Polis, herhangi bir savaş başlığı takılı olmadığı için füzenin tehlike arz etmediğini aktardı. Füzenin sahibi, polise roketi ölen bir komşusundan aldığını söyledi.

Seattle Times'a göre roket, Soğuk Savaş sırasında ABD ve Kanada tarafından kullanıldı. İlk ve tek ateşlenmesi 1957'de gerçekleştirilen roketin üretimi 1962'de sona erdi.

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ABD'de akılalmaz olay! Garajından 'nükleer füze' çıktı
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