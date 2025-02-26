ABD’de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağı kazadan kıl payı kurtuldu

CNN'in haberine göre, Chicago'da iniş yapmak üzere olan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistte daha önce iniş yapmış özel bir jetle burun buruna geldi.

Pisti pas geçmesiyle kazadan kıl payı kurtulan yolcu uçağı, daha sonra Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na indi.