Video Dünya ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video

ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video

26.02.2025 | 08:33

ABD’nin Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Southwest Havayolları’na ait yolcu uçağı kuleden izin almadan piste giren özel jete çarpmaktan son anda kurtuldu. Yolcu uçağı pisti pas geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'nda az daha yeni bir uçak faciası yaşanıyordu. Havalimanına iniş yapan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı kuleden izin almadan piste giren özel jete çarpmaktan son anda kurtularak, pisti pas geçti. Nebraska eyaletinden yer alan Omaha'dan Chicago'ya gelen yolcu uçağının olayın ardından sorunsuz şekilde iniş yaptığı ifade edildi. Bombardier Challenger 350 tipi özel jet'in ise Tennessee eyaletinde yer alan Knoxville kentine uçtuğu aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, kulenin özel jetin pilotuna, pisti kesmeden bekleme talimatı verdiği ifade edilerek, pilotun ise talimat uymadığı ve kule tarafından pisti kesmeden beklemesi konusunda yeniden uyarıldığı belirtildi. Southwest Havayolları, "Mürettebat güvenlik prosedürlerini eksiksiz uyguladı ve uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı. Southwest için müşteri ve çalışan güvenliğinden önemli hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

ABD'DE GEÇTİĞİMİZ AY YOLCU UÇAĞI VE ASKERİ HELİKOPTER ÇARPIŞMIŞTI
ABD'nin başkenti Washington DC'de 30 Ocak'ta American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopter ile havada çarpışmıştı. Her iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düşmesiyle sonuçlanan kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 00:15
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 26.02.2025 | 08:33
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 02:49
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 25.02.2025 | 10:41
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 02:29
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 25.02.2025 | 08:30
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 00:08
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 25.02.2025 | 08:30
American Airlines’a ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İtalya’ya iniş yaptı | Video 00:50
American Airlines’a ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İtalya’ya iniş yaptı | Video 24.02.2025 | 08:29
Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç’a teslim etti | Video 06:51
Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti | Video 23.02.2025 | 08:18
Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video 07:22
Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video 23.02.2025 | 08:18
Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video 06:05
Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video 22.02.2025 | 11:11
ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video 00:12
ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video 21.02.2025 | 12:48
Doğum günü kutlaması kötü bitti: Elinde patlayan balon yüzünü böyle yaktı! O anlar kamerada | Video 00:16
Doğum günü kutlaması kötü bitti: Elinde patlayan balon yüzünü böyle yaktı! O anlar kamerada | Video 21.02.2025 | 11:39
İsrail’in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video 01:37
İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video 21.02.2025 | 09:22
Mısır’da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose’un mezarı bulundu | Video 01:15
Mısır'da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose'un mezarı bulundu | Video 20.02.2025 | 14:07
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video 00:54
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video 20.02.2025 | 12:00
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda kurtarıldı | Video 01:38
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda kurtarıldı | Video 20.02.2025 | 12:00
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 01:38
ABD'de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 12:15
Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç’a teslim etti | Video 03:05
Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç'a teslim etti | Video 20.02.2025 | 11:16
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 01:13
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 20.02.2025 | 08:43
Zelenskiy: En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı | Video 03:43
Zelenskiy: "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı" | Video 20.02.2025 | 08:09
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesine ilişkin duruşmada karar çıkmadı | Video 01:37
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesine ilişkin duruşmada karar çıkmadı | Video 20.02.2025 | 08:09
Gazze ve Batı Şeria’da toparlanma ve yeniden inşa için 53.2 milyar dolara ihtiyaç var | Video 01:32
Gazze ve Batı Şeria'da toparlanma ve yeniden inşa için 53.2 milyar dolara ihtiyaç var | Video 19.02.2025 | 12:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA