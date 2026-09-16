ABD’de haber takibi faciaya dönüştü: Otobüs kazasını görüntüleyen helikopter yere çakıldı! 3 ölü

NBC News'in haberine göre, kanala ait bir helikopter, California'nın Los Angeles kentinde 2 kişinin öldüğü bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı ve bir süre sonra düştü.

ABD'de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı...

İtfaiye yetkilileri, helikopter kazası sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden en az birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti.