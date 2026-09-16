ABD’de haber takibi faciaya dönüştü: Otobüs kazasını görüntüleyen helikopter yere çakıldı! 3 ölü
ABD’nin Los Angeles kentinde 2 kişinin öldüğü otobüs kazasını takip eden NBC News helikopteri havalandıktan kısa süre sonra düştü. Faciada 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerden en az birinin olay sırasında bölgede bulunan bir yaya olduğu açıklandı.
NBC News'in haberine göre, kanala ait bir helikopter, California'nın Los Angeles kentinde 2 kişinin öldüğü bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı ve bir süre sonra düştü.
ABD'de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı...
İtfaiye yetkilileri, helikopter kazası sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerden en az birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti.
Olaya ilişkin başlatılacak soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) de dahil olacağı aktarıldı.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, hem otobüs hem de helikopter kazasında hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu dile getirdi.