ABD’de halk sahipsiz

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan ve günlerdir devam eden orman yangınlarında bilanço ağırlaşırken yangını söndürmede yetersiz olan yönetime ise öfke büyüyor. Tüm yıkıcılığıyla devam eden yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Felakette 35 bin dönüm alan yandı, 10 binden fazla yapı ise tamamen yok oldu. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.Dünyanın 'süper gücü' olarak bilinen ABD'nin yangın karşısındaki yetersizliği dünyayı şoke etti. "Dünyayı kurtaran kahraman!" Amerika, kendi halkının yardımına koşmada yetersiz kaldı. Musluklardan su akmadı. İtfaiye ekipleri kovalarla su taşıdı. Halk poşetlere su doldurup yangını söndürmeye çalıştı. Kendi imkânlarıyla bölgeyi boşalttılar. Yağmalamalar başladı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kent sakinleri, hazırlıksızlıkları ve yetersiz müdahalesi nedeniyle yetkililere ateş püskürdü. Sosyal medyadan binlerce kişi yetkililerin yetersizliği karşısında yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.Milyonlarca dolarlık malikâneleri küle dönen Hollywood yıldızları da vali ve belediye başkanlarına isyan etti. 20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump ise Joe Biden yönetimini hedef alarak "Halen kontrol sıfır. Kimse daha önce bu kadar kötü rakamlar görmedi" dedi.Ünlü aktris Sara Foster, Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödemelerine rağmen eyaletin yangınla başa çıkamadığı için öfkesini dile getirdi. Sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Foster, "Yangın musluklarımız boştu. Bitkilerimiz aşırı büyümüştü, çalılar temizlenmemişti. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi" dedi.Aktris Sarah Michelle Gellar, yetkilileri suçladı. Ünlü isim "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok'' dedi.Ünlü milyarder Rick Caruso bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu dile getirdi. Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi" dedi.Felakete müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen California Valisi Gavin Newsom, yangın söndürme çalışmaları sırasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Yerel itfaiye musluklarındaki su basıncının düşmesi ve Santa Ynez Rezervuarı'ndan su temin edilemediğine dair raporlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.■ Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in Pacific Palisades'teki evi tamamen kül oldu.■ Oyuncu Harrison Ford, Brentwood'daki 12.6 milyon dolarlık evini yanma tehlikesinden dolayı tahliye etti.■ Aktör James Woods, CNN'de evinin nasıl yandığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.■ Jet sosyete Paris Hilton'un Malibu'daki 8.4 milyon dolarlık sahil malikânesi küle döndü.■ Adam Brody ve Leighton Meester çifti ile Billy Cyristal evleri yanan diğer ünlüler.Los Angeles, yetersiz müdahale nedeniyle günlerdir söndürülemeyen yangınlarda küle dönerken dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Alana Hadid, dünyaya "uyanın" dedi. Instagram hesabından paylaştığı videoda Los Angeles ve Gazze'nin görüntülerini bir araya getiren Hadid, "İsrail'in Gazze'yi bombalaması için milyarlarca dolar gönderiyorlar. Los Angeles'taki yangınları kurtaracak paraları yok" dedi.Beren Saat ile Kenan Doğulu, yıllar önce dünyaevine girdikleri Los Angeles'ta 1 milyon 200 bin dolar ödeyerek lüks bir ev satın almıştı. Amerika'yı kasıp kavuran yangında, çiftin Los Angeles'taki evleri de yangında küle döndü. Çiftin, evlerinin bulunduğu sokaktaki tüm villaların da yandığı belirtildi.Antalya Manavgat'ta 4 yıl önce yaşanan tarihin en büyük yangını devlet ve millet seferberliğiyle kısa sürede söndürüldü. Bine yakın köy evi 1 yılda TOKİ tarafından inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Bölgede yanan alanlarda yeşillendirme çalışmaları yapıldı.