ABD’de kabus anları! Seyir halindeki yolcu uçağının penceresi koptu!

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Oregon eyaletinde yolcu uçağının seyir halindeyken penceresi gövdeden ayrıldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı, kopan pencerenin olduğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde iniş gerçekleştirdiği duyuruldu.