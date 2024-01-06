Havada panik dolu anlar kamerada: Uçağın kapısı koptu! | Video
ABD’de Portland’dan Kaliforniya’ya doğru seyreden Alaska Havayolları yolcu uçağının yolcu kapısı patladı. 16 bin feet yükseklikte meydana gelen patlamanın ardından basınç kaybı yaşayan uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. 171 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaşanan büyük panik, ses kayıtlarında ortaya çıktı.
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