ABD’de kalabalığa ateş açıldı: Park kana bulandı

ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, erkek ve kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 15, 16 ve 17 yaşında 3 çocuğun bulunduğu 9 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video

Saldırının nedeni bilinmezken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı aktarıldı.