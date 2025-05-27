ABD’de kalabalığa ateş açıldı: Park kana bulandı
ABD’de bir parkta silahlı saldırı gerçekleşti. Şiddet eyleminde 2 kişi can verirken, 9 kişi de yaralandı.
ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, erkek ve kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 15, 16 ve 17 yaşında 3 çocuğun bulunduğu 9 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video
Saldırının nedeni bilinmezken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı aktarıldı.
Fairmount Park'ta "Anma Günü" kapsamında gün boyu hareketlilik yaşandığı öğrenildi.
Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.