Video Dünya ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video
ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video

ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video

27.05.2025 | 12:36

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, erkek ve kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 15, 16 ve 17 yaşında 3 çocuğun bulunduğu 9 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Saldırının nedeni bilinmezken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı aktarıldı. Fairmount Park'ta "Anma Günü" kapsamında gün boyu hareketlilik yaşandığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video 00:15
ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video 27.05.2025 | 12:36
İsrail ordusu Yemen’den fırlatılan füzenin engellendiğini açıkladı | Video 00:31
İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzenin engellendiğini açıkladı | Video 27.05.2025 | 09:10
İngiltere Kralı III. Charles’tan Kanada’ya önemli ziyaret | Video 03:52
İngiltere Kralı III. Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret | Video 27.05.2025 | 09:09
İngiltere’de Liverpool’un şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığın arasında daldı | Video 01:55
İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığın arasında daldı | Video 27.05.2025 | 09:09
İsrail’in okul saldırısında çekilen görüntü yürekleri dağladı | Video 01:49
İsrail'in okul saldırısında çekilen görüntü yürekleri dağladı | Video 26.05.2025 | 14:45
Hindistan açıklarında tehlikeli yük taşıyan gemi battı | Video 00:19
Hindistan açıklarında tehlikeli yük taşıyan gemi battı | Video 26.05.2025 | 14:45
Japonya’da 5,3 büyüklüğünde deprem | Video 00:19
Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Video 26.05.2025 | 14:45
Evin tuvaletinden dev piton çıktı | Video 00:53
Evin tuvaletinden dev piton çıktı | Video 26.05.2025 | 12:25
Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı | Video 01:53
Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı | Video 26.05.2025 | 12:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat yedi | Video 00:41
Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat yedi | Video 26.05.2025 | 12:25
İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video 01:17
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video 26.05.2025 | 08:32
Rusya, Ukrayna’nın birçok noktasına İHA’larla saldırdı | Video 07:08
Rusya, Ukrayna’nın birçok noktasına İHA’larla saldırdı | Video 25.05.2025 | 14:29
Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303’er kişi serbest bırakıldı | Video 00:33
Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı | Video 25.05.2025 | 14:29
Pakistan’da şiddetli fırtına: 10 ölü! Acil durum ilan edildi | Video 02:59
Pakistan’da şiddetli fırtına: 10 ölü! Acil durum ilan edildi | Video 25.05.2025 | 08:42
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti | Video 01:28
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti | Video 25.05.2025 | 08:42
Hamburg’da tren istasyonunda silah ve kesici alet araması | Video 02:58
Hamburg'da tren istasyonunda silah ve kesici alet araması | Video 25.05.2025 | 08:40
İsrail ordusu Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video 03:07
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video 23.05.2025 | 09:02
İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video 04:58
İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video 22.05.2025 | 14:53
Rusya, Ukrayna’da Patriot sistemini vurdu | Video 00:23
Rusya, Ukrayna’da Patriot sistemini vurdu | Video 22.05.2025 | 14:11
İsrail’in Gazze’de çocukları öldürdüğünü söyleyen Filistinli milletvekili kürsüden uzaklaştırıldı! | Video 00:48
İsrail'in Gazze'de çocukları öldürdüğünü söyleyen Filistinli milletvekili kürsüden uzaklaştırıldı! | Video 22.05.2025 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY