ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı | Video
ABD'nin Philadelphia kentindeki bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
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