ABD’de kan donduran olay! Ayakkabı bağıyla kadını boğmaya çalıştı

ABD'nin Florida eyaletinde bir otobüs durağında yaşanan olay dehşete düşürdü. 27 yaşındaki bir adam hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağı ile boğmaya çalıştı. Aaron Quinones adındaki adam her şeyden habersiz durakta beklerken bir yandan da telefonu ile ilgilenen kadına arkasından yaklaşarak boynuna ayakkabı bağcığı geçirdi. Dehşete düşüren anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
AYAKKABI BAĞI DEHŞETİ
Florida Miami-Dade ilçesindeki otobüs durağında meydana gelen akılalmaz olayda 27 yaşındaki Aaron Quinones adındaki adam, hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağcığıyla boğmaya kalkıştı.
KADININ YARDIMINA KOŞTULAR
Güvenlik kameralarındaki görüntülerde kadının bankta otobüs beklerken telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Ayakkabı bağını çıkaran adamın ise etrafı kolaçan ettikten sonra kadının arkasına geçerek bağ ile boğmaya çalıştığı görülüyor.
Olay anında adamla dakikalarca boğuşan kadının yardımına ise bir süre sonra ise başka birinin geldiği görülüyor.
GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından yapılan bir basın açıklamasında, saldırganın yaya olarak kaçtığı ancak polis memurlarının Quinones'u bölgede bulup gözaltına aldığı belirtildi. Kadının olay yerinde tedavi edildiği ancak yaralarının hangi boyutta olduğunun bilinmediği kaydedildi.
ABD'de dehşet görüntüler! Otobüs durağındaki kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı | Video