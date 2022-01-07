ABD’de kan donduran olay! Ayakkabı bağıyla kadını boğmaya çalıştı

ABD'nin Florida eyaletinde bir otobüs durağında yaşanan olay dehşete düşürdü. 27 yaşındaki bir adam hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağı ile boğmaya çalıştı. Aaron Quinones adındaki adam her şeyden habersiz durakta beklerken bir yandan da telefonu ile ilgilenen kadına arkasından yaklaşarak boynuna ayakkabı bağcığı geçirdi. Dehşete düşüren anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.