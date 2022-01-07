ABD'de dehşet görüntüler! Otobüs durağındaki kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı | Video
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ABD'nin Florida eyaletindeki bir otobüs durağında dehşete düşüren bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Aaron Quinones adındaki adam, hiç tanımadığı bir kadını ayakkabı bağı ile boğmaya çalıştı. Dehşet anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.