CANİCE KATLETMİŞ

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin kalması için kurulan bir destekli yaşam tesisinde kalan 91 yaşındaki Mary Annis Bartel, Mart 2018'de odasındayken saldırıya uğramıştı.Yüzüne yastık kapatılan ve bilincini kaybeden Bartel'i arkadaşı bulmuş ve acil yardım hattı 911'e haber vermişti. Daha sonra kendine gelen Bartel, emniyet yetkililerine saldırganı tarif etmişti.