ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi

ABD'nin Kentucky, Missouri ve Virginia eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga etkisini gösterdi. Doğal afet nedeniyle şu ana kadar 27 kişi öldü.

ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi
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ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi

Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Virginia eyaletinde de 2 kişinin öldüğü açıklandı.

ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.