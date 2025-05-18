ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi
ABD'nin Kentucky, Missouri ve Virginia eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga etkisini gösterdi. Doğal afet nedeniyle şu ana kadar 27 kişi öldü.
ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Virginia eyaletinde de 2 kişinin öldüğü açıklandı.
Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.