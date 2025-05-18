ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi

ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Virginia eyaletinde de 2 kişinin öldüğü açıklandı.