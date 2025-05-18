ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi | Video
ABD'nin Kentucky, Missouri ve Virginia eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga etkisini gösterdi. Doğal afet nedeniyle şu ana kadar 27 kişi öldü.
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