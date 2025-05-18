ABD’de klinik yerle bir oldu: FBI ‘terör’ şüphesiyle devrede

ABD'nin California eyaletindeki Palm Springs kentinde bulunan bir fertilite kliniği yakınlarında patlama meydana geldi.

Patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açarken, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden oldu.

Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, yaptığı açıklamada, "Olayın kasıtlı olabileceğini" belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.