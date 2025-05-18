Video Dünya ABD’de bir klinikte patlama: 1 ölü | Video
ABD’de bir klinikte patlama: 1 ölü | Video

ABD’de bir klinikte patlama: 1 ölü | Video

18.05.2025 | 13:50

ABD’nin California eyaletine bağlı Palm Springs kentinde bir üreme sağlığı kliniğinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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ABD'de korkunç bir patlama meydana geldi. California eyaletine bağlı Palm Springs kentinde bir üreme sağlığı kliniğinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Los Angeles ofisinden yardımcı direktör Akil Davis, soruşturma çerçevesinde 1 kişinin şüpheli olduğunu belirtti. Davis, "Bu olayın kasten yapılmış bir terör eylemi olduğundan şüphe yok" diyerek, FBI'ın olayın "uluslararası mı yoksa yerel bir terör eylemi mi" olduğunu belirleyeceğini ifade etti. Yetkililer, olayda çevredeki birçok binanın hasar gördüğünü, bazı binaların ise ağır hasar aldığını açıkladı.
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