ABD’de korku dolu anlar: Uçağın motor kapağı fırladı

Southwest Airlines, olay sonrasında uçağın güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptığını ve Houston yolcularının başka bir uçağa bindirildiğini bildirdi. Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.

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FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.