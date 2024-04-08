ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Motor kapağı çıkan uçakta panik | Video
ABD'de iç hatlar seferi yapan bir uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkışta kanat flapına çarptı. Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Southwest Airlines'a ait bir uçak, pazar sabahı kalkış sırasında motor kapağının ayrılmasının ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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