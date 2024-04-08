Video Dünya ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Motor kapağı çıkan uçakta panik | Video
ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Motor kapağı çıkan uçakta panik | Video

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Motor kapağı çıkan uçakta panik | Video

08.04.2024 | 10:45

ABD'de iç hatlar seferi yapan bir uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkışta kanat flapına çarptı. Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Southwest Airlines'a ait bir uçak, pazar sabahı kalkış sırasında motor kapağının ayrılmasının ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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