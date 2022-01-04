ABD’de kriz giderek derinleşiyor! Uzmanlar çöken sistemi anlattı

Bireysel borçlanmanın en büyük sebebi olarak gösterilen sağlık sigortası sorunları, sıradan bir muayene ve tedaviyi bile binlerce dolarlık bir masraf haline getirebiliyor.

Devlet tarafından karşılanan herhangi bir sağlık sigortasının olmadığı ülkede sosyal yardım ücretleri de oldukça yetersiz. Bu durumsa, halkı geçinmek için daha da fazla kredi ve borç almaya zorluyor ve bu ulusal bir krizi de beraberinde getiriyor.