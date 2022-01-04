ABD’de kriz giderek derinleşiyor! 'ABD'deki asgari ücretle ABD’nin hiçbir yerinde 2 odalı bir daire kiralamak mümkün değil'
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Son iki yılda koronavirüs pandemisiyle beraber yaşam şartlarının her gün kötüleştiği ABD’de, halkın hükümete yönelik tepkisi giderek artıyor. Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede sınıflar arasında artan uçurumla birlikte asgari yaşam şartlarını karşılamakta zorlanan Amerikalılar, fakirlikle boğuşmakta zorlanır hale geldi. ABD’li uzmanlar, başta minimum yaşam şartlarını dahi karşılamaya yeterli olmayan asgari ücret konusundan, sağlık sistemindeki çöküşe kadar ülkede yaşanan krizi anlattı.