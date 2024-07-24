ABD’de Netanyahu isyanı

Aylardır Gazze'de soykırım yapan, Lahey'in kararını tanımayan ve ateşkes anlaşmasına yanaşmayan 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine her türlü desteği veren en büyük müttefiki ABD Kongresi'nde konuştu. Ancak kendi ülkesinde halkı tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD'de de bir dizi protestoyla karşılaştı. Washington DC'de Kongre binasında toplanan Filistin yanlısı protestocular, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Barış İçin Yahudilerin Sesi grubu tarafından düzenlenen protestolarda ise kırmızı tişörtler giyen protestocular yere oturarak "Yaşasın Gazze!", "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar attı.Terör devleti İsrail'e her türlü desteği veren ABD, Netanyahu'ya siper oldu. Geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken bazı protestocular, kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı. Orantısız güç uygulayan ABD polisi, çok sayıda göstericiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da kaldığı otelin önünde toplanan yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.ABD Kongresi'ndeki 45 dakikalık konuşmasında 72 kez alkışlanan Netanyahu, Gazze'de ölümlerin minimum seviyede olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Biden'a da soykırıma verdiği destekten dolayı teşekkür etti.ABD Kongresi'ndeki utanç verici görüntülere Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresi'nde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir" derken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı ayakta alkışlayan topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.Soykırımcı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması ayakta alkışlanırken yüzlerce kişi de dışarıda 'Savaş suçlusu', 'Katil Netanyahu' yazılı döviz ve pankartlarla Gazze Kasabı'nı protesto etti.