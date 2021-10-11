ABD’de nükleer bilgiler böyle sızdırıldı! FBI tuzağa düşürdü

ABD, nükleer denizaltılara ilişkin çok gizli bilgilerin yabancı devletlere satıldığı iddiasıyla sarsıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Batı Virginia eyaletinde yaşayan bir çiftin, nükleer denizaltılar hakkındaki çok gizli bilgileri yabancı bir devlete sızdırdıkları gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

GÖREVLİ MÜHENDİS BİLGİLERİ ÇALDI

Gündeme bomba gibi düşen olayda, ABD Donanması'nda atom mühendisi olarak çalışan 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana, Atom Enerjisi Yasası'nı ihlal etmekle suçlanarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli tarafından tutuklandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çiftin yaklaşık bir yıl boyunca 'nükleer savaş gemilerinin tasarımına ilişkin gizli bilgileri yabancı bir otoritenin temsilcisi olduğuna inandıkları bir kişiye sattığı ifadesi kullanıldı.