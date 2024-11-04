ABD’de sandıktan kaos çıkabilir

ABD'de bugün yapılacak kritik öneme sahip 60. başkanlık seçimleri, salıncak eyaletlerdeki belirsizliğin gölgesinde geçecek. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump anketlerde başa baş gidiyor. Trump ülke genelindeki anketlerde yüzde 0.1 oranla önde, salıncak eyaletlerin genelinde yüzde 0.8 fark attı. En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu sistem nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında sonuçlar, seçimi takip eden saatlerde belli olabileceği gibi, sonraki günler veya yeniden sayımlarla haftalar sonra da netleşebilir. 2020 seçimleri 3 Kasım'da yapıldı. Ancak Joe Biden'ın kazandığı 7 Kasım Cumartesi sabahı ilan edildi.2020 seçimi sonrası yenilgiyi kabul etmeyen Donald Trump, destekçilerini Joe Biden'ın zaferini onaylamak için toplanan ABD Kongre Binası'na doğru yürüyüşe çağırmıştı. 6 Ocak 2020'de Trump taraftaları Kongre'yi basınca ülke iç savaşın eşiğinden dönmüştü. Bugünkü seçimlerin ardından da ülkede 4 yıl önceki gibi bir kaosun çıkmasından endişe ediliyor.