ABD’de seri katil alarmı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti seri katil korkusu yaşanıyor. Stockton kentinde 6 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ise silahla yaralandığı vakaların birbiri ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.Polis, hedef alınan son 5 kurbanın 21 ile 54 yaşları arasında erkekler olduğunu ve cinayetlerin 8 Temmuz ile 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini bildirdi. Aktarılan bilgilere göre 5 cinayet kurbanından 4'ü Latin Amerika kökenli. Geçen yıl da aynı bölgede bir kişi öldürüldü. Bir kadıns da silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadın saldırganın üzerinde, siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve cerrahi maske olduğunu söyledi.Balistik incelemede de cinayetlerin aynı silahla işlendiği ortaya çıktı. Bu durum, cinayetlerin bir seri katil tarafından işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerine yakalanan şüphelinin görüntüsünü paylaştı. Söz konusu cinayetlerin gece geç saatlerde ve maktuller tek başına gezinirken işlendiği açıklandı. Öldürülenlerden bazılarının evsiz olduğu belirtildi. Katilin bu cinayetleri neden işlediğinin henüz belli olmadığı ve öldürülen kişilerin sadece gece saatlerinde hedef alındığı ifade edildi.Yetkililer, Kaliforniya sakinlerine geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapıyor. Polis, seri katili yakalamak için çalışma başlatırken, katilin yakalanmasına destek olan kişilere 125 bin dolar ödül verileceği açıklandı.