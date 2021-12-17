ABD’de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya’ya gizli bilgileri sızdırdı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 yıldır bir federal yüklenici savunma firmasında mühendis olarak çalışan John Murray Rowe'un, Rus ajanı olduğunu düşündüğü gizli görevli FBI çalışanına gizli bilgileri sızdırmaya çalışmak suçundan tutuklandığı bildirildi. FBI yetkilileri, Güney Dakotalı 63 yaşındaki John Murray Rowe'un güvenlik ihlalleri nedeniyle işinden kovulmasının ardından, şirket için içeriden bir tehdit olabileceği ihtimali üzerine gizli bir operasyon yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

RUS AJANI GİBİ DAVRANIYORMUŞ

Rus ajanı gibi davranan gizli FBI ajanıyla Güney Dakota'daki bir otelde buluşan Rowe, gizli görevliye Rusya'ya taşınmak ve Rus hükümetine bilgi vermekle ilgileneceğini söyledi. Hükümetin verdiği bilgilere göre, soruşturmanın bir parçası olarak, Mart 2020'de başlayan 8 aylık bir sürede Rowe'un, Rus ajanı gibi davranan diğer bir FBI çalışanı ile 300'den fazla e-posta alışverişinde bulunduğu tespit edildi.