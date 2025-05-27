ABD’de şoke eden görüntüler: Seyir halindeki kamyon infilak etti

ABD’de propan tankı taşıyan kamyon bir anda yolda patladı. Fırlayan parçalar evlerde hasara yol açtı.

ABD’de şoke eden görüntüler: Seyir halindeki kamyon infilak etti
İHA

ABD'nin Chicago kentinde propan tankının bulunduğu seyir halindeki bir kamyon patladı.

Sürücü yaralanırken, patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı. 4 evde hasar meydana geldi.

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ABD’de şoke eden görüntüler: Seyir halindeki kamyon infilak etti

Patlamanın kamyonun arkasındaki propan tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.