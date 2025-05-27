ABD’de şoke eden görüntüler: Seyir halindeki kamyon infilak etti
ABD’de propan tankı taşıyan kamyon bir anda yolda patladı. Fırlayan parçalar evlerde hasara yol açtı.
ABD'nin Chicago kentinde propan tankının bulunduğu seyir halindeki bir kamyon patladı.
Sürücü yaralanırken, patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı. 4 evde hasar meydana geldi.
ABD'de korku dolu anlar! Propan tankı taşıyan kamyon böyle patladı | Video
Patlamanın kamyonun arkasındaki propan tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.