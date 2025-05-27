ABD'de korku dolu anlar! Propan tankı taşıyan kamyon böyle patladı | Video
ABD'nin Chicago kentinde propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyonun patlaması sonucu sürücü yaralandı, çevredeki 4 ev hasar gördü. Görüntüler bir evin kamerasına saniye saniye yansıdı. Patlama büyük bir şok dalgası yaratarak mahalledeki birçok eve zarar verdi ancak mucizevi bir şekilde can kaybı yaşanmadı.
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