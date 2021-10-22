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Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:19 Son Güncelleme: 22.10.2021 09:31

ABD'de tedarik zincirinde kriz! Biden: Ulusal muhafız devreye girecek mi?

AA
ABD’de tedarik zincirinde kriz! Biden: Ulusal muhafız devreye girecek mi?

Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerini etkisi altına alan tedarik krizi ABD'ye de sıçradı. Son dönemlerde yaşanan tedarik krizi ile ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, gereklirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

BENZİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ İÇİN 2022'Yİ İŞARET ETTİ

Kendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır Senatodayım." ifadesini kullandı.

"KESİNLİKLE BUNU YAPARIM"

Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtını verdi.

Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz." dedi.

ÇİN'E TAYVAN MESAJI

Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

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ABD'de tedarik zincirinde kriz! Biden: Ulusal muhafız devreye girecek mi?
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