ABD’de üniversitelere İsrail baskısı

İsrail'inkatliamlarına karşı çıkanları türlü oyunlarla susturmaya çalışan Batı'nın ikiyüzlülüğü ortalığa serilmiş durumda. Medyanın sansürü, kongrelerin Yahudi baskısı altındaki tutumları, "Gazze" diyeni susturma politikaları, kısıtlamalar, yasaklamalar... Bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor. ABD'deki 3 üniversitenin rektörü, kampüste antisemitizmle mücadele etmedikleri gerekçesiyle suçlandı. Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Liz Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, İsrail'in saldırılarının ardından kampüslerinde yaşandığı iddia edilen Yahudi karşıtı olaylara verdikleri tepkiler nedeniyle ifade verdi. Cumhuriyetçi üyeler, rektörlerin kampüsteki Yahudi öğrencileri korumak için yeterince çaba göstermediğini savundu.Öte yandan İngiltere'de bulunan King's College London'da Filistin'e desteğini duyuran 3 öğrenci temsilcisi görevden alındı. King's College London Öğrenci Birliği'nde temsilci olarak seçilen Hassan Ali, Sadaf Abbas Cheema ve Alizeh Abrar'ın sosyal medya paylaşımına göre, temsilciler, ateşkes ilan edilmesini talep eden açıklamayı paylaştı.ABD'li Wall Street Journal Gazetesi, İsrail yönetiminin Gazze'nin altında uzanan tünellere Akdeniz'den pompalanan suyu doldurmayı planladığını ileri sürmüştü. Dün İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yayınladığı görüntülerde İsrail askerlerinin su pompaları kurduğu görüldü.