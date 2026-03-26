ABD’de ‘Venezuela’ davası: Maduro yeniden hakim karşısına çıkacak

ABD'nin askeri müdahaleyle 3 Ocak'ta alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e yönelik dava New York'ta sürüyor.

Yargılama kapsamında 5 Ocak'taki ilk duruşmanın ardından ikilinin gün içinde yeniden hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

CNN'in haberine göre bu duruşma, davanın gidişatına ilişkin durum değerlendirmesi olarak görülüyor.

Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma 5 Ocak'ta New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede görülmüştü. Maduro, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim." ifadelerini kullanmıştı.