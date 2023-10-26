ABD’de yine katliam: 18 kişi öldü

ABD'ninMaine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 18 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. Leviston kentindeki katliamlar 2 ayrı bölgede yaşandı. 40 yaşındaki Robert Card isimli saldırgan, insanların üzerine rastgele ateş açtı. Saldırıların bir restoran ve bovling salonunda gerçekleştiği kaydedildi. Saldırganın ABD ordusunda eski asker ve lisanslı silah eğitmeni olduğu, geçtiğimiz aylarda akıl sağlığıyla ilgili tedavi gördüğü açıklandı. Card'ın katliamı neden yaptığına dair ise bilgi verilmedi.