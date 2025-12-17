ABD’den İsrail’e Gazze baskısı

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail yönetimine ABD'den sert uyarılar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu ateşkes planının ikinci aşamasına geçiş için zaman daralıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack önceki gün Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Barrack'ın bu ay sonunda Trump ile görüşecek olan Netanyahu'ya mesajları ilettiği ileri sürüldü.

İsrail basınına göre ABD yönetimi, Gazze'de ateşkese bağlı kalınması, İsrail saldırılarının bitmesi, ikinci aşamaya geçilmesi ve oluşturulacak Uluslararası Görev Gücü'nde Türk askerinin de bulunması noktasında mesajlar verdi.

Gazze'yi bir kez daha fırtına vurdu. 2 haftalık bir bebek donarak yaşamını yitirdi.

Felakete ve ateşkese rağmen İsrail hâlâ insani yardımların girişini engelliyor.

FİDAN-BARRACK GÖRÜŞTÜ

ABD'nin Netanyahu'ya ayrıca İsrail'in Suriye'deki saldırılarına da son vermesi noktasında uyarılarda bulunduğu ve Lübnan'da da diplomasinin işletilmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı dün Ankara'da kabul etti.

ABD merkezli Axios internet sitesi ise Washington'un bir diğer uyarısına dikkat çekti. Buna göre, Beyaz Saray, Netanyahu'ya sert bir mesaj gönderdi. Mesajda, Hamas'ın üst düzey askeri lideri Raid Saad'ın bu hafta başında öldürülmesinin ateşkes anlaşmasının ihlali olduğu vurgulandı.

VANCE: ELEŞTİRİ ANTİSEMİTİZM DEĞİL

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İsrail'in her fırsata sarıldığı "antisemitizm savunmasını" çökertti. Vance, gençler arasında antisemitizmin arttığını öne süren bir haberi eleştirdi. İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığını vurgulayan Vance, "İsrail'i sevmemek (ya da belirli bir İsrail politikasına katılmamak) ile antisemitizm arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim" dedi.