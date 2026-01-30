ABD’den İsrail’e Suriye resti

Middle East Eye sitesine göre ABD yönetimi Suriye konusunda İsrail'e yönelik baskısını artırdı. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye ile güvenlik anlaşmasına varması için bir ay süre tanıdı. ABD, mart ayına kadar anlaşmaya varmaları için baskı yaparken İsrail'in Şeyh Dağı'nı kırmızı çizgi olarak belirlemesi anlaşmanın önünde engel olmaya devam ediyor.

ELLER TETİKTE GÖZLER 8 ŞUBAT'TA

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından, cephe hatlarında gergin bekleyiş sürüyor. 15 günlük ateşkes ise 8 Şubat'ta yerel saatle 23.00'te sona eriyor.