ABD’den İsrail’i durdurma ‘girişimi’

Siyonist İsrail rejimine tüm katliamlarında en büyük desteği veren ABD yönetiminin yeni adımları kafaları karıştırdı. Daha önce Birlemiş Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i durduracak tüm oylamaları veto eden ABD, bu kez "rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak derhal ateşkes" çağrısında bulunan bir taslağın BMGK'ya sundu. Metin üzerinde bir oylama henüz planlanmadı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, açıklamayı Orta Doğu turunda yaptı. ABD yönetiminin İsrail'in Refah'a olası saldırısının önüne geçmeye çalıştığı düşünülüyor. Yorumlara göre ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde oylarının düşmesinden dolayı 'İsrail karşıtı' adımlar atmaya başladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise "İsrail'in Refah'a saldırısının tehlikeli sonuçları olacak" dedi.