ABD’den Refah katliamına onay

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı. İsrail, saldırılarını 160 gündür sürdürürken dünyanın gözü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için son sığınak haline dönen Refah'ta. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her fırsatta Refah'a karadan da saldıracaklarını söylüyor. 1.4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah, Gazze'de kısmen ayakta kalan tek yer oldu. ABD'nin de kapalı kapılar ardında İsrail'in Refah katliamına yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Refah'a olası saldırısına şartlı destek vereceği iddia edildi. ABD merkezli Politico'nun haberinde, Biden yönetiminin Refah'a geniş çaplı bir saldırıdan kaçınması halinde, İsrail'in kentteki "üst düzey Hamas üyelerini hedef almasını" destekleyeceği öne sürüldü. Ancak katil İsrail'in, Hamas üyeleri yalanı ile Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde yaptığı gibi yine büyük bir katliam yapacağı tahmin ediliyor. Biden geçtiğimiz günlerde "Refah'a salıdırı kırmızı çizgimizdir" demişti. Gazze'de faaliyet gösteren 25 uluslararası örgüt ise bazı ülkelerin havadan insani yardımlar atarken, aynı zamanda uluslararası suç teşkil eden silahları İsrail'e sağladığını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı bildiride "Havadan yardımlar indiren ABD, İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkeler, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor" denildi ve devletlerin Gazze'deki ihtiyaçları karşılamak için yeterli çabayı gösterdikleri yanılsamasını yaratmak için hava yardımlarının ve deniz koridoru açma çabalarının arkasına saklanmalarının mümkün olmadığı kaydedildi.İşgalciİsrail ordusu dün yardım için sırada bekleyenleri vurarak 6 masum çocuğu daha katletti. İsrail'in ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir dağıtım deposunu da vurdu, 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in açlığa mahkûm ettiği Gazze'nin kuzeyinde yüzlerce Filistinlinin un yardımı alabilmek için gece sokaklara dökülmesinin ardından İsrail güçleri katliam yaptı. Son 4 hafta içerisinde yardım beklerken öldürülen ve çoğu çocuk olan Filistinli sayısı 400'ü geçti. İsrail, mart ayında Gazze'ye giden insani yardım TIR'larının üçte ikisine izin vermezken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Gazze'ye insani yardım için günde en az 500 TIR'ın girişine ihtiyaç var" dedi.