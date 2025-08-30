ABD’den skandal Filistin kararı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına her tür desteği veren ABD, aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bulunduğu 80 kişilik Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinin vizesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 9 Eylül'de düzenlenecek yıllık toplantısı öncesinde iptal ettiklerini açıkladı. Filistin'in BM'den sesini dünyaya duyrumasından korkan ABD'nin bu skandal kararına Türkiye başta olmak üzere dünyadan tepki yağdı. ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan BMGK öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti" ifadesi kullanıldı.

YARALI ÇOCUKLARA BİLE VETO

ABD'de tedavi edilecek yaralı Gazzeli çocukların vizesini dahi iptal eden ABD, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçluyor.

10 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Son 24 saatte ise 76 Filistinli daha katledildi.

NETANYAHU İŞGAL PLANINDA YALNIZ

İSRAİL savaş kabinesinin onayladığı Gazze'yi "tamamen işgal" planı devreye girdi. Ancak en üst düzey isimler, bugünkü güvenlik kabinesine sunulacak raporda, Başbakan Netanyahu'yu Gazze'ye yeni bir saldırı planı yerine mevcut ateşkes ve rehine takası teklifini kabul etmeye çağıracak. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi bu çağrıyı destekliyor.