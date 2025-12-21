Haberler

Dünya Haberleri

ABD’den Venezuela açıklarında yeni müdahale: İkinci petrol tankerine el konuldu

ABD’den Venezuela açıklarında yeni müdahale: İkinci petrol tankerine el konuldu

ABD Sahil Güvenliği, Venezuela açıklarında düzenlediği son baskınla ikinci bir petrol tankerine el koydu. Washington yönetimi, yaptırım altındaki petrolün “yasa dışı” faaliyetlerin finansmanında kullanıldığını savunurken, Caracas yönetimi müdahaleyi “uluslararası hukukun ihlali” ve “açık bir gasp” olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 16:24 Son Güncelleme: 21 Aralık 2025 17:18

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine dün düzenlenen operasyonla el konulduğunu bildirdi. ABD'nin yaptırım uyguladığı petrolün "narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını" öne süren Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız." ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'ten yaptığı paylaşımda, yaptırım altındaki petrol tankerlerinin Venezuela'dan ayrılması ya da Venezuela'ya gitmesine yönelik ablukanın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin çaldığını iddia ettiği "tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar tam olarak sürdürüleceğini" ifade etti.

"ABD'NİN SÖMÜRGECİ MODELİ BAŞARISIZ OLACAK" Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınadı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" belirtildi. Açıklamada, "ABD hükümetinin bu uygulamalarla dayatmaya çalıştığı sömürgeci model başarısız olacak ve Venezuela halkı tarafından yenilgiye uğratılacaktır." ifadesi kullanıldı.