ABD’den Venezuela’ya CIA ile müdahale

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğruladı. Trump, CIA'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef almaya yetkilendirip yetkilendirmediği yönündeki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı. Maduro ise Trump'ın CIA'nın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi vermesine ilişkin, "CIA destekli darbelere hayır" ifadesini kullandı.