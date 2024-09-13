ABD’den Venezuela’ya yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela yönetimini hedef alan yaptırımları duyurdu.

Açıklamada, Venezuela'da seçimlerin rekabete açık ve muhalefeti kapsayıcı yapılmadığı ve sonuçların şeffaf şekilde açıklanmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

Aralarında Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, meclis üyeleri ve adalet bakanlığı yetkililerinin bulunduğu Maduro'ya yakın 16 ismin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Maduro yönetiminde görevli ya da görev almış 140'tan fazla ismin halihazırda yaptırım listesinde olduğu ve Venezuela yönetiminin adımlarının yakından takip edileceği vurgulandı.