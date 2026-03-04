ABD/İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilmişti: Mahmud Ahmedinejad yaşıyor mu? İran'dan dikkat çeken açıklama!
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ABD/İsrail saldırısında öldürüldüğü konusundaki bilmece sürüyor. İlk olarak; Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya yönelik düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edildi.Ahmedinejad'ın hayatını kaybettiği doğrulanamazken İran'dan gelen yeni açıklamalar da dikkatleri çekti. İşte detaylar...
İran ve uluslararası basın, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail ve ABD'nin ortak saldırılarında hayatını kaybettiğini öne sürdü. Haberlerde, Ahmedinejad'ın başkent Tahran'ın Narmek Mahallesi'nde bulunduğu noktaya yönelik düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi makamlardan bir doğrulama yapılmadı.
"KENDİSİ SAĞ VE GÜVENDE"
Ahmedinejad'ın danışmanlarından biri eski cumhurbaşkanının öldürüldüğü iddialarını yalanladı. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan danışman, "Onunla iletişim halindeyim. Her şey yolunda," dedi.
SALDIRI BAŞKA BİR BİNAYA YAPILMIŞ
Kaynak, "Onun güvenliğiyle ilgili bir bina vuruldu. Ahmedinejad'ın Devrim Muhafızları üyesi 3 koruması öldürüldü. Kendi konutu ise etkilenmedi. Binadan 100 metre uzakta olduğu için hedef alınmadı" ifadelerini kullandı. Danışmanın verdiği bilgilere göre saldırı, Ahmedinejad'ın doğrudan yaşadığı konutu hedef almadı. Son açıklamayla birlikte söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.