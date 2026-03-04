ABD/İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilmişti: Mahmud Ahmedinejad yaşıyor mu? İran’dan dikkat çeken açıklama!

HAMANEY İÇİN TAZİYE MESAJI

İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayımladı. Ahmedinejad mesajında, "Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail'in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.