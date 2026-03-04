Trend
SON DAKİKA! Donald Trump saldırı emrini nasıl verdi? Netanyahu'dan savaşı başlatan telefon!
Son dakika haberi: ABD/İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. İsmi gizli tutulan bir hükümet yetkilisi; Netanyahu'nun, Donald Trump'ı aradığını Hamaney ve diğer üst düzey isimler hakkında bilgi vererek saldırının tarihinin öne çekilip planlama yapıldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 10:20