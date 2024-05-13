Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'li elçiden kanlı itiraf: Katil ve başdestekçisinden 'cambaza bak oyunu'
Giriş Tarihi: 13.5.2024 12:27 Son Güncelleme: 13.5.2024 12:34

ABD'li elçiden kanlı itiraf: Katil ve başdestekçisinden 'cambaza bak oyunu'

Katil İsrail, Refah'a yönelik büyük saldırı planı hazırlığını sürdürürken; ABD ise kamuoyun önünde adeta 'cambaza bak oyunu' sahneliyor. Son olarak; ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew, İsrail'in yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısıyla birlikte daha da belirginleşen Tel Aviv ile ABD ilişkilerinde "gerginliğe rağmen köklü bir değişiklik" olmadığını dile getirdi.

AA
ABD’li elçiden kanlı itiraf: Katil ve başdestekçisinden ’cambaza bak oyunu’

İsrail haber kanalı Channel 12'ye konuşan Büyükelçi Lew, son dönemde ikili ilişkilerde yaşanan gerilime dair değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Lew, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Refah'a kara saldırısı düzenlemesi durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararına ilişkin, İsrail'e sağlanan büyük çaplı ve ağır bombalar ile bunların yoğun nüfuslu kentsel alanlarda kullanılmasının değerlendirildiğini ve konuya ilişkin görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Lew, yüksek etkili ağır bombaların yoğun nüfuslu alanlarda kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"İLİŞKİLERDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Lew, ikili ilişkilerde gerilimlerin yaşandığına işaret ederek, "Ancak ilişkilerde köklü bir değişiklik yaşandığını düşünmenin hata olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Taraflar arasında İsrail'in Refah'taki saldırıları konusunda henüz ciddi bir "anlaşmazlık" yaşanmadığını iddia eden Lew, konuya dair herhangi bir anlaşmazlık olmayacağını ümit ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Lew, Biden yönetiminin halen İsrail'in "Hamas'ı devirme hedefini" destekleyip desteklemediği yönündeki soruya ise, "ABD'nin böyle bir hedefi hiç bir zaman paylaşmadığını ve söz konusu hedefin inandırıcı olmadığını" söyledi.

Hamas'ı "tehdit olmaktan çıkarmanın" daha gerçekçi olduğunu savunan Lew, "Hamas'ın siyasi veya idari bir organ olmaması gerektiğini sürekli söyledik. Bu, Hamas'ın son üyesini ortadan kaldırdığınız anlamına gelmiyor." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li elçiden kanlı itiraf: Katil ve başdestekçisinden 'cambaza bak oyunu'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA