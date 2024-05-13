Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
10:49
SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD'li gazete 'Sinwar' gelişmesini duyurdu
Son dakika haberi... Soykırımcı Katil İsrail Refah bölgesine havadan saldırılarını sürdürürken, daha geniş katliam planı hazırlığı yapmaktan da geri durmuyor. ABD'li New York Times ise istihbarat raporlarına dayandırdığı bir haberinde; Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Refah şehrinde bulunmadığını duyurdu. Siyonist medya ise bu gelişmeyi, "İsrail'in planlarını suya düşürebilir" olarak yorumladı.