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Haberler Galeri SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD'li gazete 'Sinwar' gelişmesini duyurdu
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:49

SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD'li gazete 'Sinwar' gelişmesini duyurdu

Son dakika haberi... Soykırımcı Katil İsrail Refah bölgesine havadan saldırılarını sürdürürken, daha geniş katliam planı hazırlığı yapmaktan da geri durmuyor. ABD'li New York Times ise istihbarat raporlarına dayandırdığı bir haberinde; Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Refah şehrinde bulunmadığını duyurdu. Siyonist medya ise bu gelişmeyi, "İsrail'in planlarını suya düşürebilir" olarak yorumladı.

SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD’li gazete ’Sinwar’ gelişmesini duyurdu

Son dakika haberi! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi.

SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD’li gazete ’Sinwar’ gelişmesini duyurdu

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan, İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sullivan ile Hanegbi, hem Gazze'deki son durumu hem de Refah'a yönelik İsrail tehdidini ele aldı.

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SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD’li gazete ’Sinwar’ gelişmesini duyurdu

Sullivan, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını unutmadıklarını ve Hamas'la mücadelesinde İsrail'e verdikleri desteğin sarsılmaz olduğunu bir kez daha dile getirdi. Görüşmede Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduğu yönündeki yaklaşımının altını çizdi ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına ilettiklerini belirtti.

SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD’li gazete ’Sinwar’ gelişmesini duyurdu

Açıklamaya göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ise ABD'nin bu konudaki endişelerini ve mesajlarını dikkate aldıklarını söyledi.

SON DAKİKA | Katil İsrail medyasında panik: Refah planı suya düşecek! ABD’li gazete ’Sinwar’ gelişmesini duyurdu

Sullivan ayrıca, Gazze'deki Hamas mensuplarının sivillere zarar verilmeden hedef alınması hususunda "alternatif yöntemler" konusundaki görüşlerini de İsrail tarafına iletti.

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