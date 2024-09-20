ABD’li kuruluştan Washington’a YPG uyarısı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin hazırladığı raporda Ankara-Washington ilişkilerine dair önerilere yer verildi. Raporda özellikle Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG konusunda hassasiyet ve ciddiyetine vurgu yapıldı. "ABD, Türkiye'nin terör örgütü PKK endişelerini gidermeli, YPG'ye finans ve silah yardımını bırakmalı" ifadeleri kullanılan raporda "ABD ve Avrupa Türkiye'nin güvenini kazanmak için çok çalışmalı" denildi ve Türkiye'nin bölgesel güvenliğin anahtarı olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca Ankara'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne vurgu yapılarak Karadeniz'deki önem ve etkisinin altı çizildi. Türkiye'nin dengeleyici politikalarına dikkat çekilen geniş raporda Washington'ın Ankara'nın merkezi pozisyonunu kabul etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.