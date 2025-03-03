ABD’li özel şirketin Ay macerası başladı: ‘Blue Ghost’ uzay aracı yüzeye indi
Firefly Aerospace isimli özel bir havacılık şirketi tarafından NASA ile iş birliği içerisinde Ay’a fırlatılan Blue Ghost (Mavi Hayalet) uzay aracı yakın zamanda yüzeye iniş yaptı.
NASA ve Firefly Aerospace isimli özel bir havacılık şirketi tarafından 15 Ocak tarihinde fırlatılan Blue Ghost'un (Mavi Hayalet) uzay aracının, Ay'ın yüzeyine iniş yaptığı belirtildi.
Firefly Aerospace, tarihte Ay'a inişi tamamen başarılı bir şekilde tamamlayan ilk özel şirket oldu.