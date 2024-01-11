ABD’li papazın sözleri şoke etti! ‘Beyaz Saray’da çocuk istismarı var’

Geçtiğimiz senelerde kaydedilen bir konuşmasında Locke, "Beyaz Saray ve Kongre binası altında çocuk istismarı yapılan tüneller olduğunu" iddiasında bulunuyor.

"Kongre Binası ve Beyaz Saray'ın altındaki tüneller ortaya çıkacak. Hollywood'daki pedofili sürüsü ifşa olmak üzere. Joe, o cinsel istismar kaçakçılığı yapan iblis ruhlu bir solcu. Tanrı bu sübyancıları ortaya çıkaracak." İfadelerini kullanan Locke, ABD Başkanı Joe Biden'ı bu tünelleri işleten gizli bir çetenin üyesi olduğunu iddia ediyor.