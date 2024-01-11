ABD’li papazın sözleri şoke etti! ‘Beyaz Saray’da çocuk istismarı var’

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein skandalının yankıları sürüyor. Gizlilik kararının kaldırılmasının ardından açıklanan belgelerle dünya çapında sayısız isim teker teke ifşa oldu. ABD Başkanlarından sayısız ünlü isme kadar birçok kişinin cinsel istismar, pedofili ve insan ticareti suçlarına karışması gündeme oturdu.
"TÜNELLERİ BIDEN İŞLETİYOR"
Skandalın yankıları sürerken ABD'li ünlü papaz Greg Locke'un eski bir videosu gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz senelerde kaydedilen bir konuşmasında Locke, "Beyaz Saray ve Kongre binası altında çocuk istismarı yapılan tüneller olduğunu" iddiasında bulunuyor.
"Kongre Binası ve Beyaz Saray'ın altındaki tüneller ortaya çıkacak. Hollywood'daki pedofili sürüsü ifşa olmak üzere. Joe, o cinsel istismar kaçakçılığı yapan iblis ruhlu bir solcu. Tanrı bu sübyancıları ortaya çıkaracak." İfadelerini kullanan Locke, ABD Başkanı Joe Biden'ı bu tünelleri işleten gizli bir çetenin üyesi olduğunu iddia ediyor.